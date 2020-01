Nine United, der er ejet af Bestseller-milliardær Troels Holch Povlsen, har opkøbt lyskoncernen Frandsen Group.

Den danske erhvervsmand har dermed i en alder af 78 år solgt sit livsværk, som blev stiftet for 50 år siden.

Det fremgår af en pressemeddelelse ifølge erhvervsmediet Finans.

»I processen har det været altafgørende for mig, at køberne af vore virksomheder kan se det kæmpe potentiale, der er i Frandsen Group, og som også vil være i stand til skabe en fortsat vækst og udvikle gruppens virksomheder til næste niveau,« siger Benny Frandsen, som sidste år trådte tilbage som chef for Frandsen Group.

Frandsen Group markedsfører blandt andet den afdøde designer Verner Pantons lamper og møbler.

Benny Frandsen givre udtryk for, at han er overbevist om, at livsværket er i rettet hænder hos Bestseller-milliardæren Troels Holch Povlsen.

Det endelige salg bliver gennemført i begyndelsen af i år. Hvor mange penge Nine United skulle slipper for Frandsen Group fremgår dog ikke.