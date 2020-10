B&O har nydt godt af forbrugere, der har haft øget fokus på deres hjem, men ikke nok til at gå i plus.

En stærkere efterspørgsel efter ting til hjemmet er kommet Bang & Olufsen (B&O) til gode i det første kvartal af selskabets skæve regnskabsår.

Samtidig har selskabets spareprogram kastet de første millioner af sig. Det viser regnskabet for juni, juli og august.

Derfor kan Bang & Olufsen glæde sig over både vokseværk og et faldende underskud, der dog ikke er forsvundet.

Bang & Olufsen omsatte for 462 millioner kroner i de tre måneder mod 419 millioner kroner samme tid sidste år. Dermed kan Bang & Olufsen igen glæde sig over vokseværk, efter at have kæmpet med at holde omsætningen stabil.

Det er første gang i to år, at Bang & Olufsen ikke skal oplyse om en mindsket omsætning men derimod vokseværk.

Samtidig har selskabet barberet 31 millioner kroner af sine omkostninger som del af et spareprogram.

De to elementer har dog ikke været nok til at løfte Bang & Olufsen ud af de røde tal på bundlinjen. Selv om underskuddet er mere end halveret, har Bang & Olufsen stadig tabt 49 millioner kroner i kvartalet.

Selv om der er stadig er røde tal i bunden af regnskabet, er Bang & Olufsens ledelse tilfredse med det fremskridt, der er gjort. Derfor fastholder selskabet sine forventninger til i år.

Ifølge investeringsanalytiker Per Hansen er bedringen i Bang & Olufsen måske endda så gode, at der kan komme en opjustering af forventningerne senere på året.

For nuværende forventer Bang & Olufsen en omsætning på 2,2 milliarder kroner og et lille underskud på driften på 100 millioner kroner.

Corona-virussets påvirkning på verden i sommeren kan også læses i Bang & Olufsens regnskab. På negativsiden har salget af headsets til rejsende lidt under, at der er sket et kraftigt fald i rejse-aktiviteten.

Samtidig har forbrugerne dog brugt mere tid derhjemme. Og her har de fået idéer til et nyt tv eller et nyt sæt højtalere, hvilket har øget Bang & Olufsens salg på den front.

/ritzau/