Dystre udsigter for verdensøkonomien får Volkswagen til at nedjustere forventninger trods stigende salg.

Selvom den tyske bilproducent Volkswagen onsdag har præsenteret et voksende overskud på driften, har mørke skyer i horisonten ført til en nedjustering i forventningerne til resultatet for hele året.

Set isoleret set på tredje kvartal var der umiddelbart godt nyt fra den traditionsrige bilproducent.

Ud over Volkswagen-mærket sælger koncernen også mærkerne Skoda og Porsche.

Salgstallene for Volkswagen-bilerne var en pose blandede bolsjer. Samlet set falder salget, men der er en voksende efterspørgsel efter modellerne VW Tiguan og Touareg, som begge giver et større overskud per bil.

Både Skoda og Porsche oplevede også et stigende salg.

Selvom hele koncernen kunne præsentere et voksende driftsoverskud, måtte ledelsen alligevel præsentere en nedjustering i forventningerne til året.

Tidligere havde selskabet ventet en lille fremgang fra sidste år. Det er nu ændret til en gentagelse af sidste års resultat.

- Trods fremgang i markedsandele forventer Volkswagen Gruppen, at bilmarkedet vil skrumpe hurtigere end tidligere ventet i mange dele af verdenen, lyder det i en meddelelse fra selskabet.

Det er udsigterne til en global afmatning i økonomien, der får Volkswagen til at rynke på brynene.

Og det er ikke kun den tyske bilproducent, der ser med skepsis på fremtiden. Tidligere på ugen tog også Ford toppen af sine forventninger til, hvor stort et overskud driften vil producere.

Ford henviste mere specifikt til en svagere efterspørgsel i Kina.

Ud over branchens generelle skepsis slæber Volkswagen også rundt på sit helt eget anker.

Bilproducenten har stadig juridiske efterdønninger fra skandalen i 2015 om software i koncernens biler, som snød med udledningen af kvælstof fra dieselbiler.

Det kostede i tredje kvartal Volkswagen 9,7 milliarder kroner.

