Det har mildest talt været en vanvittig flyvetur for SAS den seneste uge.

Først ville den svenske stat sænke ejerandelen. Så varslede op mod 1.000 piloter strejke, og nu har den danske stat lovet at slette gæld for flere milliarder og øge aktieandelen i flyselskabet.

»Det giver jo alle forudsætninger for en masse kurssving. Og det har vi i den grad også set. Først på ugen så vi massive kursfald, og i dag ser vi et vanvittigt comeback, hvor vi var oppe at ramme 40 procent,« fortæller Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, til B.T.

Men trods aktien skød op mod lynets hast, så endte gevinsten alligevel 'kun' på 18 procent.

»I mine analytikerøjene så er comebacket jo meget overgjort. Det, der er sket i dag, ændrer jo ikke på, hvad der kommer til at ske,« fortæller han.

Flyveturen er dermed langt fra forbi.

»Der skal ske mange ting inden. Vi har en pilotstrejke, vi skal forsøge at afværge, vi har forhandlinger med alle dem, SAS skylder penge. Og jeg er ærlig talt ikke sikker på, det er blevet lettere efter i dag.«

Tværtimod mener han, at dagens pressemøde vil få investorerne til at »løbe skrigende bort.«

Her fortalte finansminister Nicolai Wammen, at den danske regering lover at støtte SAS ved at øge den nuværende ejerandel fra 21,8 procent til op imod 30 procent, ligesom der vil blive eftergivet gæld for 3,5 milliarder kroner.

»Der var en meget håndfast, bred og politisk opbakning omkring 'flyselskabet vi ikke må miste, og som vi ikke kan undvære'. Den retorisk tror jeg på ingen måde har gjort det lettere for ledelsen i SAS,« slår han fast.

I stedet vil det gøre det sværere for SAS at forhandle med dem, de skylder penge, og få dem til at slå en streg over en del af gælden.

Om selskabet endnu en gang kan ride stormen af og komme ud af krisen, er Jacob Pederen derfor usikker på.

»Set fra min stol bliver forhandlingspositionen forvrænget med den her melding. Det handler ikke om de ord, der kommer ud af Wammens mund – de er gode nok. Men når vi står så talstærkt og siger, vi ikke bare vil fastholde vores ejerandel, men snarere vil øge den – det er et vink om, at den store velgører og hjælper stadig er her.«

»Hvis jeg sad som långiver og SAS skyldte mig en masse penge, så er det da en kæmpe fordel for mig, at der står en stat bag SAS og siger, de ikke kan undværes.«