Først Ringsted. Så Horsens. Danish Crown har på det seneste været i medierne på grund af to større coronaudbrud på to slagterier.

Nu er Danish Crown igen i fokus – men af helt andre årsager.

Den danske slagterigigant har netop nu brug for 375 nye medarbejdere – og der er rift om at blive slagterimedarbejder.

På 11 dage er der kommet 800 ansøgninger, oplyser Danish Crown i en pressemeddelelse.

»Vi er overvældet over, at vi har modtaget så mange hundrede ansøgninger på så kort tid. At så mange har lyst til at arbejde hos Danish Crown bekræfter os i, at vi er en attraktiv arbejdsplads,« siger Søren F. Eriksen, der er administrerende direktør i Danish Crown Pork.

Det er en glædelig nyhed, som er årsag til, at Danish Crown har brug for så mange nye medarbejdere.

Ifølge virksomheden selv skyldes det nemlig, at der er markant øget efterspørgsel efter dansk svinekød fra lande uden for EU.

Det sker i en tid, hvor mange virksomheder ellers er udfordret af coronakrisen, som har ført til økonomisk recession over store dele af verden.

Det er på de tre slagterier i Horsens, Ringsted og Blans ved Sønderborg, at Danish Crown har brug for nye medarbejdere.

Virksomheden understreger, at du ikke behøver have slagtererfaring for at søge job på et af de tre slagterier. Tværtimod forventer Danish Crown at mange af de kommende medarbejdere ikke har forudgående erfaring.

Danish Crown har ikke søgt så mange medarbejdere på én gang i 15 år.

Sidst, det skete, var da slagteriet i Horsens åbnede.