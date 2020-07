Ledigheden er steget med over 54.000 under coronakrisen. Økonomer forventer stigning den kommende tid.

Selv om antallet af ledige under coronakrisen onsdag nåede det hidtil højeste niveau, er det værste sandsynligvis forude.

Sådan lyder vurderingen fra flere økonomer.

Mere end 250.000 har været sendt hjem under ordningen for lønkompensation siden midten af marts, og i takt med at virksomhederne træder ud af ordningen, kan det ende med flere fyresedler.

- Antallet er markant lavere i dag, og selv om jeg ikke forventer, at alle 250.000 ender i ledighed, så ender alle næppe heller i arbejde, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

1. juli voksede køen af ledige voksede med lidt over 6000 personer. Dermed er antallet af ledige steget med 54.076 under coronakrisen - fra 9. marts og frem. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Samlet set er 185.913 personer ledige i øjeblikket, hvilket er det højeste under coronaudbruddet.

Hos Dansk Byggeri peger cheføkonom Bo Sandberg på, at der kan gemme sig en forværring den kommende tid, fordi nylige fyringsrunder i store virksomheder som SAS, DFDS og ISS vil gøre sig gældende i ledighedstallene.

De tre virksomheder har været omfattet af ordningen for lønkompensation, men er alle trådt ud i forbindelse med fyringerne.

Hos Nykredit mener cheføkonom Troels Kromand Danielsen, at tallene er langt bedre, end man kunne have frygtet.

- Det danske arbejdsmarked er ikke frosset til is.

- Og mange virksomheder søger stadig arbejdskraft. Faktisk har virksomhederne slået ligeså mange stillinger op siden 9. marts, som de gjorde i 2015 og 2016, siger han i en skriftlig kommentar.

Sydbanks cheføkonom, Søren V. Kristensen, ser dystre udsigter for det danske arbejdsmarked.

- De job, som vi taber nu, bliver sværere at genskabe end de job, som blev tabt i den første fase af krisen.

- I begyndelsen var der nemlig tale om personer med en mere løs tilknytning til arbejdsmarkedet, som virksomhederne relativt hurtigt kunne afskedige.

- Omvendt vil virksomhederne også være tilbøjelige til at genansætte, så snart de igen har brug for arbejdskraften, siger han i en kommentar.

/ritzau/