Pensionskæmpen beskyldes for forsøg på at skræmme kunder fra at skifte til konkurrenter. Danica afviser.

Landets næststørste kommercielle pensionsselskab, Danica, har valgt at se stort på Finanstilsynets forsøg på at stoppe pensionsselskabers advarsler til kunder, som vil skifte til en konkurrent.

Danica sender blandt andet advarsler til kunder, som vil væk.

Det står klart på baggrund af fortrolige mails samt udmeldinger fra utilfredse kunder, skriver Finans.

- Det er helt utilbørligt, at et selskab som Danica går så langt, at de skræmmer kunderne fra at skifte til en konkurrent, siger Karsten Høgild, der er direktør for Arbejdsgiverforeningen KA, til mediet

Danicas advarsler er ifølge Høgild ofte uden hold i virkeligheden.

Over flere måneder har han oplevet, at Danica har forsøgt at overtale KAs medlemsvirksomheder og deres ansatte til at blive i Danica.

Det er sket, efter at KA tidligere i år flyttede en samarbejdsaftale fra Danica til Nordea Liv & Pension (nu Velliv, Pension & Livsforsikring).

For nylig blev en lønmodtager i en af KAs medlemsvirksomheder advaret om, at et skifte kunne gå ud over hans vilkår som bankkunde i Danske Bank, som ejer Danica.

- Man går nærmest ind og truer kunden på hans privatøkonomi. Det er helt urimeligt, siger Karsten Høgild.

Danicas kommercielle direktør, Søren Lockwood, fortæller, at Danica allerede har lyttet til kritikken af selskabets metoder og tilrettet procedurerne.

Han mener dog stadig, at Danica har et ansvar for at fortælle kunderne om de vilkår, de kan risikere at miste, hvis de skifter.

Før sommerferien udsendte Finanstilsynet et fortroligt udkast til nye retningslinjer, hvor der lægges op til, at selskaber ikke længere må kontakte de kunder, der ønsker at skifte.

Det mødte modstand hos blandt andet AP Pension og Danica. Forhandlingerne er stadig i gang, oplyser tilsynet til Finans.

