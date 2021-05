Nye kræfter og en solid saltvandsindsprøjtning har sat skub i tingene hos anmelderroste Falsled Kro på Fyn.

Det nyeste regnskab viser trods corona og nedlukning, at kroen har tjent tre millioner kroner efter skat i 2020.

Sammenlignet med 2019 er det intet mindre end en tredobling af resultatet, skriver Finans.

Og det er trods et år med væsentlige udfordringer, fortæller køkkenchefen Kasper Hasse.

»Resultatet er det bedste, jeg har været vidne til i de over 10 år, jeg har været her. Coronakrisen har selvfølgelig gjort, at danskerne har været hjemme og brugt flere penge på oplevelser, men den har også været udfordrende for os og skabt usikkerheder. Derfor er det helt fantastisk at bevise overfor os selv, at vi kan køre en sæson med travlhed hele året.«

En stor del af den positive udvikling skyldes, ifølge Kasper Hasse, den nye ejerkreds bag den 50 år gamle kro.

I 2017 købte en ejerkreds bestående af blandt andre Michael Laudrup og Mærsk-arvingen Camilla Bredholt kroen af Løgismose Meyers, hvor Claus Meyer er medejer.

Køkkenchef Kasper Hasse fortæller til Finans, at de har vidst lige præcis, hvilke knapper de skal skrue på for at få kroen i den rigtige retning. Dette har blandt andet betydet en stor millionrenovering af værelser og køkken.

Målet er at tiltrække et yngre publikum og effektivisere driften.