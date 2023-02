Lyt til artiklen

De gik ud af 2022 med et historisk underskud på bundlinjen på 56,8 milliarder kroner

Alligevel har en gruppe ansatte i Danmarks største pengetank, Arbejdsmarkedets Tillægspension, udsigt til en klækkelig bonus. Det skriver mediet Finans.

Der er tale om 31 porteføljemedarbejdere i ATP’s investeringsafdeling, der er med i et bonusprogram.

Bonussen er ikke fuldstændig fastsat af ATP endnu, men der er lavet et foreløbigt estimat, som lyder på lige under 7,5 millioner kroner. Det svarer til en bonus på næsten en kvart million kroner til hver af de 31 medarbejdere.

Og det er netop i investeringsafdelingen, at det forgange år ikke er gået som håbet.

2022 bød nemlig på et samlet investeringstab på 64,4 milliarder kroner på de finansielle markeder for pensionskæmpen.

Finans har talt med ATPs topchef, Martin Præstegaard. Han forsvarer bonussen til medarbejderne.

»Vi har et bonusprogram, som er konformt med andre markedsaktører. Vi er nødt til at være om end ikke førende, men på niveau med andre på løn og arbejdsmarkedsvilkår, hvis vi vil have kompetente medarbejdere,« siger den administrerende direktør.

Han forklarer, at den omtalte bonus dækker over de seneste tre års performance og ikke kun for det forfærdelige 2022. ATP skabte et positivt afkast på 36,9 milliarder kroner i 2021 og 17,6 milliarder kroner i 2020. Ingen fra ATP’s koncernledelse har modtaget variabel løn eller bonus i 2022, lyder det yderligere.

I en pressemeddelelse udgivet tidligere torsdag, ærgrer Martin Præstegaard sig over resultatet fra 2022.

»ATP har haft et rigtigt svært år, hvor vi tabte mange penge i vores investeringsportefølje. Det ville vi gerne have været foruden, men 2022 var et udfordrende år for alle investorer. ATP blev ramt af tab på både aktier og særligt tab på obligationer, som udgør en stor del af investeringsporteføljen, ligesom vi generelt kører med et højt risikoniveau i denne begrænsede del af ATP’s samlede formue.«

»Vi mener, at det er den rigtige strategi på langt sigt, og det ændrer et resultatmæssigt skuffende 2022 ikke på. Derfor holder vi fast i det, som – mener vi – tjener vores medlemmer bedst over tid«