Salgsfremgang på flere forskellige markeder er med til at løfte indtjeningen hos familieejede Danfoss.

Et voksende salg til forskellige markeder rundt om i verden giver flere penge i kassen hos den familieejede virksomhed Danfoss.

Det danske selskab, der nok er mest kendt for at lave termostater til radiatorer, havde i årets første ni måneder et overskud på knap 2,9 milliarder kroner.

Det var cirka 100 millioner kroner mere end samme tid sidste år.

- Vi er godt tilfredse med resultatet for de første ni måneder af året.

- Salget af energieffektive produkter og elektrificeringsløsninger vokser, og vores indtjening er øget - også i tredje kvartal, fortæller Danfoss-topchef Kim Fausing.

I årets første ni måneder havde Danfoss en omsætning på 35,5 milliarder kroner. Det var omkring 1,4 milliarder kroner mere end året før.

Den større omsætning er især blevet trukket op af fremgang på markeder i Europa, dele af Asien, Latinamerika og Rusland.

Danfoss fornemmer dog også, at alt ikke er lige rosenrødt rundt om i den globale økonomi.

- Selv om der er en vis usikkerhed i verdensøkonomien, ser vi fortsat gode vækstmuligheder, fordi vores energibesparende løsninger rammer midt ned i et styrket globalt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, siger Kim Fausing.

