Selv om antallet af ledige steg i sidste uge, tyder noget på, at der igen er ved at komme gang i ansættelserne.

Der er i stigende grad trafik ind og ud ad de danske jobcentre, hvor der er et voksende antal nye ledige - men også flere, der afmelder sig som ledige end på noget andet tidspunkt under coronakrisen.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

I sidste uge rundede kalenderen 1. juli, hvor mange økonomer havde frygtet, at en stor gruppe mennesker, der blev opsagt med tre måneders varsel i april, ville dukke op på jobcentrene for at melde sig ledige.

Og der var ganske rigtig over 8000, der 1. juli meldte sig ledige. Det var med til at skubbe antallet af nytilmeldte ledige op på næsten 17.000 sidste uge.

Det er det højeste antal nytilmeldte ledige siden slutningen af marts.

Samtidig med at det strømmer ind med nye ledige, er der dog også i stigende grad en modgående trafik.

I sidste uge var der nemlig over 13.000, der afmeldte sig som ledige. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de har fået et job.

De kan også være afmeldt som ledige på grund af en sygemelding, fordi de er gået på barsel eller har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

I år har 55 procent afmeldt sig, fordi de er kommet i job.

Af de to modsatrettede strømninger var trafikken ud af arbejdsmarkedet stærkest, og derfor blev der i sidste uge for tredje uge i træk flere ledige.

Selv om det umiddelbart er skidt nyt, kunne det være værre, forklarer cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre.

- Der er to stærke lyspunkter trods sidste uges høje tal. For det første bærer de mange nytilmeldte ledige et betydeligt præg af den første økonomiske bølge, som ramte helt tilbage i marts, hvor en del først optræder i ledighedstallene nu.

- Det er med andre ord ikke en anden økonomisk bølge, som aktuelt skyller ind over landet.

- For det andet, er der tilsvarende rigtig mange, som afmelder sig ledighed. Det er utrolig glædeligt, da det er et udtryk for, at økonomien også er ved at genstarte visse steder i takt med genåbningen, skriver han i en analyse.

I alt er ledighedskøen vokset med 49.371 personer siden 9. marts.

/ritzau/