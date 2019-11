Ryanair har haft 86 millioner rejsende i første halvår, men overskuddet er uændret grundet højere udgifter.

Ryanair har haft flere rejsende på sine fly i løbet af 2019.

Trods vokseværket har det irske selskab ikke kunnet øge sit overskud, da udgifter til brændstof og ansatte er steget.

Det viser Ryanairs regnskab for første halvår, der dækker månederne fra april til september.

Selskabets omsætning er steget med 11 procent til 40,2 milliarder kroner.

Det er sket, i takt med at antallet af rejsende er nået op på 86 millioner. Det er ni millioner flere end for et år siden. I løbet af første halvår har Ryanair åbnet 241 nye ruter.

Ryanair fortæller, at selskabets indtægter fra selve billetpriserne er dykket en anelse over det seneste år.

Det hænger blandt andet sammen med svagere appetit på flyrejser i Storbritannien, hvor spørgsmålet omkring brexit har fået forbrugerne til at holde igen. Desuden melder Ryanair om stor konkurrence i Tyskland og Østrig.

Til gengæld er indtægterne steget markant fra tilkøb, hvor man for eksempel betaler for at komme først om bord på flyet eller for at sidde sammen med sine venner eller familie.

Ryanaris overskud lød på 8,6 milliarder kroner i første halvår. Det er stort uændret i forhold til sidste år og skyldes primært, at udgiften til brændstof er steget.

Derudover har Ryanair har lidt større udgifter til piloter, der har fået lidt mere i løn.

Samtidig har andelen af piloter, der forlader selskabet, være lavere end forventet. Det har også trukket udgifterne op.

Ryanair er ligesom en række andre flyselskaber - herunder Norwegian - ramt af, at der er flyveforbud for fly af typen Boeing 737 MAX.

Efter to fatale ulykker med flytypen er alle fly holdt på jorden, mens myndigheder undersøger flyene.

Ryanair skulle have modtaget 58 nye fly frem mod sommeren 2020, men forventer nu kun 20. De første forventes at komme i marts eller april.

Det irske selskab varslede allerede i sommer, at selskabet måtte skære staben af ansatte med omkring 1500 på grund af forsinkelserne med Boeing 737 MAX.

Ryanair gentager i regnskabet sin målsætning om at nå 200 millioner passagerer årligt i 2024. I det nuværende regnskabsår forventes 153 millioner gæster.

/ritzau/