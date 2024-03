Den danske ingeniørkoncern tjente i 2023 knap en halv milliard, hvilket er 39 procent mere end året før.

Med færre ordrer på cement lægger FLSmidth mere og mere afstand til at være en markant spiller i cementindustrien.

Selskabets årsregnskab, der er offentliggjort onsdag, viser at det særligt er minedelen af forretning, der ligger til grund for højere omsætning og overskud.

Den danske ingeniørkoncern hævede i 2023 omsætningen med ti procent til 24 milliarder kroner og tjente 491 millioner kroner, hvilket er 39 procent mere end året før.

Andelen af ordrer på cement faldt med 26 procent sidste år, skriver selskabet i sit årsregnskab.

I forbindelse med selskabets foreløbige regnskab, der blev præsenteret i slutningen af januar, løftede FLSmidth også sløret for overvejelser om muligt salg af aktiviteterne i cementdivisionen, der i løbet af 2023 er blevet udskilt i en selvstændig organisatorisk og juridisk enhed.

Det skriver finansmediet MarketWire.

I løbet af året har selskabet med succes forbedret minedivisionen i forretningen, skriver FLSmidth i sit regnskab.

Her fremgår det også, at minedelen stod for 17,1 milliarder kroner af den samlede omsætning i 2023, hvilket er to milliarder mere end året før.

Ingeniørselskabets finansdirektør, Roland Andersen, siger til Marketwire, at FLSmidth nu går i gang med at finde de rådgivere, som skal hjælpe selskabet med at sælge cementforretningen.

Dermed er der endnu ikke indledt forhandlinger med eventuelle købere, skriver mediet.

Finansdirektøren har ikke en specifik køber i sigte, men ser derimod mange forskellige muligheder.

- Det kan være nogle store tyske spillere, nogle store produktselskaber, og det kan også være nogle af de større cementproducenter. Så der er nogle, som konkurrerer med os på produktniveau, og så er der nogle, som måske i højere grad er slutkunder, siger han til Marketwire.

