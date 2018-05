Første kvartal gav voksende millionoverskud i DSB, selv om der blev solgt færre rejser.

København. DSB havde færre passagerer i første kvartal 2018, men alligevel formåede statsbanerne at øge overskuddet i forhold til samme periode sidste år.

Det oplyser DSB i forbindelse med sit regnskab.

Selskabet fik et resultat før skat på 114 millioner - korrigeret for engangsposter. Det er 66 millioner kroner bedre end i 2017 på den post.

På bundlinjen endte DSB med et resultat på 268 millioner kroner mod 39 millioner i overskud i samme periode sidste år.

Antallet af solgte rejser faldt med fem procent til 44,9 millioner rejser.

- Det skyldes hovedsageligt en nedgang i antal rejsende i S-tog på grund af sporarbejder samt påskens placering i forhold til sidste år, lyder det fra DSB.

Kvartalet var også præget af store problemer på en del af de sjællandske togstrækninger. De såkaldte ME-lokomotiver måtte tages ud af drift, fordi deres aksler slog revner.

Det betød færre afgange i en periode mellem København og Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Falster. DSB har besluttet at kompensere pendlere på de strækninger med 20 procent.

Administrerende direktør Flemming Jensen lægger vægt på, at der generelt var høj andel af tog til tiden i årets første tre måneder.

82,9 procent af regional- og fjerntog ankom inden for tre minutter efter køreplanen, mens det gjaldt for 94,4 procent af de storkøbenhavnske S-tog.

- Det er tilfredsstillende for os og vore kunder, at punktligheden gennem hele 1. kvartal ligger på et højt niveau, siger Flemming Jensen i regnskabet.

- Dog har de mange kunder i den sjællandske regionaltogs trafik beklageligvis oplevet betydelige gener på grund af problemerne med de aldrende ME-lokomotiver, tilføjer han.

DSB omsatte for knap 2,4 milliarder kroner. Det er et fald på 120 millioner.

Det vejer ned i regnskabet for første kvartal, at DSB har fået mindsket sin kontraktbetaling med 50 millioner kroner i kvartalet. Men samtidig tæller det op, at omkostningerne er reduceret.

Det skyldes blandt andet, at der er sagt farvel til omkring 100 stillinger i administrationen. Samtidig har ansatte tjenestemænd har fået reduceret deres pensionsbidrag.

