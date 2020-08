Enzymproducenten Novozymes forventer, at året kan ende med en organisk vækst i salget på op til to procent.

Den gradvise genåbning af verdensøkonomier har givet danske Novozymes mere klarhed over resten af året.

Derfor tør enzymproducenten nu give et forsigtigt bud på facit for året.

Her forventer Novozymes, at salget organisk - altså uden opkøb - kan ende med at vokse med op til to procent.

Det kan dog også ende med at falde med to procent, som er bunden af intervallet i selskabets forventninger til året.

Det fremgår af selskabets regnskab for årets første seks måneder, der tirsdag er blevet offentliggjort, dagen før det egentlig var ventet.

- Pandemien er stadig til stede, og vi fortsætter med at tage alle de nødvendige foranstaltninger for at holde vores ansatte raske, beskytte forretningen og fastholde vores evne til at forsyne vores kunder, lyder det fra topchef Ester Baiget i meddelelsen fra selskabet.

/ritzau/