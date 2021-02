I 2020 blev der indgået 47.855 praktikpladsaftaler. Ifølge minister har trepartsaftaler hjulpet under corona.

På grund af coronakrisen har der været bekymring for, om det ville give et fald i antallet af praktikpladsaftaler for erhvervsskoleleverne.

Sådan er det dog ikke gået. Tværtimod er der sidste år indgået flere aftaler end året før. Det viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Samlet er der i 2020 indgået 47.855 praktikpladsaftaler. Det er cirka 4000 flere end i 2019 - svarende til en stigning på ni procent.

Fordelt på de enkelte erhvervsskoleuddannelser har især byggeuddannelsen og mureruddannelsen bidraget med mange nye uddannelser.

Eksempelvis er der på træfagenes byggeuddannelse, især tømreruddannelsen, indgået cirka 1000 flere aftaler end året før. Det er en stigning på 25 procent.

Procentuelt har uddannelser som møbelsnedker og bygningssnedker oplevet de største stigninger. Her er antallet af aftaler steget henholdsvis 49 procent og 48 procent.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) glæder sig over, at det er lykkedes at øge antallet af indgåede aftaler blandt andet takket være trepartsaftaler om lærepladser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

- Vi er som samfund helt afhængige af, at vores elever på erhvervsuddannelserne får en læreplads. Med coronakrisen og et presset arbejdsmarked, risikerer vi at tabe en ungdomsårgang på gulvet.

- Derfor er noget af det, jeg er mest stolt af, de vigtige trepartsaftaler, hvor vi sammen med arbejdsmarkedets parter har støbt et solidt fundament, der både gør det økonomisk attraktivt for virksomhederne at have elever i lære og samtidigt sikrer lærepladser til eleverne, siger Pernille Rosenkrantz-Theil i en pressemeddelelse.

Ministeren tilføjer, at coronakrisen langt fra er ovre endnu. Derfor vil hun nøje følge udviklingen i lærepladser i 2021, siger hun.

/ritzau/