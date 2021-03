Trods faldende omsætning havde Royal Unibrew sidste år det højeste driftsresultat nogensinde.

Danmarks næststørste bryggerikoncern, Royal Unibrew, måtte sidste år tage til takke med et svagt faldende salg.

Alligevel blev driftsresultat løftet til det højeste nogensinde, viser regnskabet fra bryggeriet, der ejer ølmærker som Albani og Ceres.

Det er de penge, der er tilbage fra salget, når udgifter til administration, varer, løn og ned- og afskrivninger er trukket fra.

- Vores forretningsmodel viste sig stærk i et svært miljø, siger topchef Lars Jensen i en kommentar til regnskabet.

Driftsresultatet steg til 1,5 milliarder kroner, hvilket er det højeste i selskabets historie. Det var tre procent mere end året før.

- Med en stærk præstation i "off-trade" (salg til detailhandel, red.), planlægning og et omkostningsfokus formåede vi at levere det højeste ebit-resultat nogensinde trods den negative påvirkning fra covid-19, forklarer topchefen.

Omsætningen endte i 2020 på 7,6 milliarder kroner. Det er 135 millioner kroner mindre end året før.

Ifølge Dagbladet Børsen er det første gang i ti år, at omsætningen falder.

Det er særligt det såkaldte on-trade-salg - altså til restaurationsbranchen og for eksempel koncerter - som er blevet ramt. Andre steder i forretningen har Royal Unibrew dog oplevet fremgang.

Fremgangen kan fortsætte i 2021. Her forventer Royal Unibrew, at driftsresultatet kan ende på op til 1625 millioner kroner.

Overskuddet efter skat steg sidste år til 1,2 milliarder kroner. Det er omtrent 60 millioner kroner mere end i 2019.

Royal Unibrew beskæftiger flere end 2600 ansatte og er en del af det ledende aktieindeks i Danmark - C25.

En del af overskuddet ser ud til at komme de mange aktionærer til gode. I hvert fald anbefaler bryggeriets bestyrelse at udbetale 13,50 kroner i udbytte per aktie til aktionærerne.

/ritzau/