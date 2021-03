Ensomhed, stress og mistrivsel lurer på hjemmearbejdspladsen, og derfor får flere og flere medarbejdere efterhånden lov til at vende tilbage til deres kontorpind.

Det sker, selv om myndighederne stadig opfordrer så mange som muligt til at arbejde hjemmefra.

En rundspørge fra Ledernes Hovedorganisation viser ifølge Finans en klar tendens til, at flere medarbejdere har fået lov til at vende tilbage til deres arbejdsplads den seneste måned.

I slutningen af januar og igen i begyndelsen af marts har Lederne spurgt deres medlemmer om, hvor mange medarbejdere, der arbejder hjemmefra på deres virksomhed.

Undersøgelsen viser, at andelen af medarbejdere, der dagligt er på arbejde, er vokset fra 30 procent til 37 procent den seneste måneds tid.

Årsagen er stigende mistrivsel blandt de hjemsendte medarbejdere.

Arbejdsmiljøchef i Ledernes Hovedorganisation, Lars Andersen, siger til Finans, at mange medarbejdere er ved »at blive tossede af at sidde hjemme.« Han ser udviklingen som en naturlig konsekvens af den gradvis genåbning.

»Der er i lyset af åbningen 1. marts ikke tale om et kæmpeskred, og i takt med at flere ting bliver lukket op, er det fuldstændig fair at sige, at der også er legitime hensyn at tage i forhold til de ansattes trivsel og produktivitet – selvfølgelig under skyldig hensyntagen til at begrænse smittespredningen og overholde myndighedernes retningslinjer ved blandt andet at bære maske og spritte af,« siger Lars Andersen.

På coronasmitte.dk råder myndighederne fortsat til, at private arbejdsgivere lader så mange medarbejdere som muligt varetage deres opgaver hjemmefra, og offentlige arbejdspladser opfordres til at hjemsende alle, der ikke varetager kritiske funktioner.

Finans skrev onsdag om en undersøgelse fra Center for Ledelse, som viser, at et stort antal medarbejdere trives dårligt med hjemmearbejde.

Tallene var så alarmerende, at både arbejdsgivere og flere eksperter udtrykte bekymring.

Også Finansforbundet og Ingeniørforeningen IDA har lavet tilsvarende undersøgelser med lignende resultater.

Markant flere end sidste år melder om stress og psykisk mistrivsel efter at være sendt på hjemmearbejde. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Markant flere end sidste år melder om stress og psykisk mistrivsel efter at være sendt på hjemmearbejde. (Arkivfoto) Foto: Liselotte Sabroe

Men professor i virologi ved Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen, frygter konsekvensen, hvis flere arbejdspladser trodser myndighedernes anbefalinger.

»Alt andet lige er det uhensigtsmæssigt, hvis folk og virksomheder går rundt og laver deres egen coronapolitik. Det er egocentreret at gøre det på den måde, og jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogle ude i det liberale erhverv og bliver sure over, at folk går på arbejde, når de ikke må åbne deres butikker,« siger han til Finans.