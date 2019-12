Det har langt fra været venskabeligt mellem Jesper Kasi Nielsen og Pandora. Et slagsmål, som i disse måneder er intensiveret.

De to parter har stridigheder omkring et større pengebeløb som følge af, at Kasi-Jesper solgte sine Pandora-aktier i 2010.

Han mener at have milliarder til gode, mens smykkevirksomheden har vurderet beløbet til 0 kroner.

Siden er det endt i en voldgiftssag og klager til Forbrugermbudsmanden. Det viser sig dog nu, at Kasi-familien stadig har en hemmelig aktiepost i Pandora, skriver Finans.

»Vi er en del af de familier og personer, der har spillet en vigtig rolle i skabelsen af verdens største brand inden for smykker. Vi vil altid have et helt specielt forhold til Pandora, uagtet deres uforståelige ageren over for familien i forhold til at betale den aftalte pris for den profitable virksomhed, de har købt af os,« skriver han i en mail til mediet.

Aktieposten blev afsløret i forbindelse med en redegørelse i Jesper Nielsens konkursbo i Kasi Aps, som har modtaget krav på næsten 118 millioner kroner fra flere kreditorer.

Det ser derfor heller ikke ud til, at Pandora-aktierne, der i august havde en værdi på mere end 485.000 kroner, og som siden er stedet yderligere, vil forblive i familiens eje.

Som en del af konkursboet har skattemyndighederne fået sikkerhed i Pandora-aktierne. En mulig indtjening ved salg af aktierne vil dermed ende i Kasi-Jespers lomme.