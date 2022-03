Forårskollektioner, vinterkollektioner, limited edition-kollektioner – og mange, mange flere. I modebranchen er der hele tiden en undskyldning for at lave en ny kollektion og sætte den tidligere på udsalg.

Men det vil Trine Weber Carlsen ikke være en del af.

Efter godt 25 år i modebranchen, blandt andet som indkøbschef i større virksomheder, sprang hun som 51-årig ud som iværksætter og satsede stort med sit eget tøjmærke til kvinder, Seamless Basic.

Torsdag i sidste uge rullede hun over skærmen i de danske hjem, da hun i DR-programmet 'Løvens Hule' sikrede sig en investering fra forretningskvinden Mia Wagner, der var vild med både kvaliteten og konceptet.

For Seamless Basic er ikke som de fleste andre tøjbrands i branchen. Her er der nemlig kun én kollektion, de er aldrig 'out of stock', og så er det hele lavet af naturlige materialer og alt sammen uden sømme.

Ifølge Trine Weber Carlsen rammer det plet i tidsånden lige nu.

»Jeg fik en idé om, at hvis jeg skulle starte noget selv, så skulle det ikke være noget, hvor der kommer nye kollektioner hele tiden, hvor tingene kommer på udsalg, og der hele tiden skal sælges ud. Det er heller ikke i tråd med den bevidsthed, vi har i dag om, hvordan vi lever og forbruger.«

»Så jeg satsede og håbede, at jeg ramte rigtigt,« fortæller Trine Weber Carlsen til B.T.

I 2018 tog hun springet og startede sin egen forretning med basistøj i god kvalitet til kvinder. Hun havde egentlig tænkt, at det bare skulle være noget, hun lavede ved siden af andre job. Men lige så stille tog det fart.

Trine Weber Carlsen (midt) har fået Mia Wagner (tv.) og Anne Stampe Olesen (th.) med i Seamless Basic. De er begge stiftere af Nordic Female Founders. Foto: Jesper Bøjlund Vis mere Trine Weber Carlsen (midt) har fået Mia Wagner (tv.) og Anne Stampe Olesen (th.) med i Seamless Basic. De er begge stiftere af Nordic Female Founders. Foto: Jesper Bøjlund

Så da hun i foråret 2021 blev kontaktet af produktionsselskabet bag 'Løvens Hule', som opfordrede hende til at sende en ansøgning til programmet, sprang hun til. Efter ansøgningsprocessen blev hun castet til programmet.

»Så tænkte jeg: 'Vil jeg nu også det?', men på den anden side tænkte jeg også, at den chance skal bruges til noget. Det ville være åndssvagt ikke at gøre det.«

Og pludselig stod hun i en alder af 55 år i den velkendte kælder foran de fem garvede løver. Og noget, der bekymrede hende, var, om folk mon tænkte, at hun var for gammel til at være iværksætter.

»Folk har en holdning til tingene, både positive og negative ting. Og jeg er ikke den typiske iværksætter. Jeg er ikke en 25-årig ung fyr, så måske var jeg bange for, at folk tænkte, at jeg var en gammel kost,« forklarer Trine Weber Carlsen.

Hun havde nemlig tidligere oplevet i sit arbejdsliv at blive sorteret fra til job på grund af sin alder.

»Men vi er ikke ubrugelige, fordi vi får en vis alder. Jeg tænker stadig, at jeg er 30 indeni. Så det er også vigtigt for mig at gøre opmærksom på, at der er masser af mennesker, som har kapaciteter, der er gode, selvom man ikke længere er 25 år gammel.«

Og indtil videre har Seamless Basic med Trine Weber Carlsen i spidsen, og nu med Mia Wagner og Anne Stampe Olesen, begge stiftere af Nordic Female Founders, ved sin side, bevist sit værd.

I øjeblikket vækster de meget i Tyskland og Japan, hun har netop åbnet nyt kontor og showroom i Øgaderne i Aarhus – og håbet er inden længe at slå igennem i de øvrige skandinaviske og europæiske lande.

»Nogle gange, når du kigger på en iværksætter udefra, så tænker man: 'Wow, det er vildt!' Folk tror, det er noget, der sker over natten. Det gør det ikke. Det kræver en masse hårdt arbejde og bekymringer, men det er faktisk opnåeligt uden at gå ned med flaget eller at gældsætte sig selv.«

Og selvom hun særlig har haft bekymringer om sin alder, har hun aldrig været i tvivl om Seamless Basic.

»Jeg følte mig rimelig sikker. Jeg har aldrig været i tvivl om projektet og konceptet. Jeg kunne mærke, jeg ramte noget i nogle mennesker, som har lyst til at betale lidt mere og passe på tingene i flere år.«

Mia Wagner købte 30 procent af virksomheden for 400.000 kroner. De øvrige løver takkede nej med de velkendte ord »Af den grund er jeg ude.« Men det gjorde ikke spor, for der var god kemi mellem Trine Weber Carlsen og Mia Wagner.

»Jeg er rigtig glad. Det var lige, hvad jeg havde håbet på. Der er også noget girlpower i det,« sagde Trine Weber Carlsen med et smil, da hun trådte ud af hulen i programmet.