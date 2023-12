Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer klokken 13.00 trepartsaftale om lønløft.

En trepartsaftale om lønløft til udvalgte offentligt ansatte er landet.

Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer aftalen klokken 13.00 uden at oplyse mere om indholdet.

Til stede vil også være indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V), kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Dertil vil der være repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Akademikerne.

Regeringen havde på forhånd peget på sygeplejersker, pædagoger, fængselsbetjente og social- og sundhedsassistenter som grupperne, der skal have mere i løn. Der er afsat tre milliarder kroner frem mod 2030.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har dog åbnet for, at flere grupper kan få del i pengene, men samtidig advaret mod, at pengene kan blive smurt for tyndt ud, såfremt for mange personer inkluderes.

Regeringen har til gengæld sagt, at det bliver personer på fuld tid og personer, der arbejder i skæve vagter, der får del i lønløftet. Meningen er dermed at få flere til at gå fra deltid til fuldtid eller tage vagter på skæve tidspunkter.

Pengene skulle række til en lønstigning til de udvalgte grupper på gennemsnitligt 2500 kroner om måneden til 200.000 medarbejdere.

Ifølge DR og Børsen vil der med aftalen faktisk blive brugt 6,8 milliarder kroner, men det forventes, at over halvdelen kommer tilbage i skat. Statskassens pris for lønløftet bliver derfor i sidste ende tre milliarder.

DR kan fortælle, at der går 1,9 milliarder kroner til sundheds- og ældreplejen, og et tilsvarende beløb skal gå til det, DR beskriver som at få sundhedspersonale til at "arbejde på sygehuse og i vagt".

1,6 milliarder går til uddannelse af flere pædagoger, mens lidt over en milliard går til at få flere offentligt ansatte på fuld tid.

DR påpeger desuden, at det først skal afklares ved de kommende overenskomstforhandlinger, præcis hvilke offentligt ansatte i grupperne, der får et lønløft, og hvor meget de enkelte får.

Det er specielt, at regeringen på den måde blander sig i løndannelsen. Statsminister Mette Frederiksen (S) har flere gange lagt vægt på vigtigheden i at skaffe flere hænder i den offentlige sektor.

Det skal altså ske med et lønløft. Forhandlingerne har stået på siden indledende møder den 27. september.

/ritzau/