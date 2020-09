Tre sure smileys i streg og i samme biks er noget af en bedrift – især for en burgerkæde, der endda tidligere har kunnet bryste sig af at lave en af Danmarks bedste burgers.

Ikke desto mindre har Burger Shack i Vintapperstræde i centrum af Odense netop formået det. Tre sure smileys fra Fødevarestyrelsen. Den seneste fik restauranten under et besøg den 10. august.

Der kan »opstå risiko for, at producentens holdbarhedsangivelse overskrides, og der kan ske uønsket mikrobiologisk vækst i fødevaren,« lyder et lille uddrag af Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Det fremgår, at personalet i Burger Shack ikke mestrede kunsten at nedfryse, optø og opbevare kød og fjerkræ på en forsvarlig måde, og derfor blev det vurderet, at der var risiko for bakterievækst i kødet.

Og det er som nævnt den tredje surmulende smiley i en række.

Første gang Burger Shack i Vintapperstræde fik besøg af Fødevarestyrelsen var den 30. juni, hvorefter de 2. juli fik besøg af Fødevarerejseholdet. Begge kvitterede med en sur smiley.

Ved første besøg fandt man blandt andet 115 kilo rå og færdigformede hakkebøffer, der havde stået udenfor i over fire timer, på trods af at det skal opbevares ved to grader. I en af kasserne havde bøfferne en temperatur på 16 grader.

2. juli fandt man 2,5 kilo kylling med sidste anvendelsesdato den 18. juni. Nogen havde skrevet på pakken, at de var lagt i fryseren den 25. juni, og at den var taget ud igen 29. juni.

Desuden fandt man flere pakker kylling, der var taget op den 29. juni, men havde sidste anvendelse den 25. juni.

At Odense-restauranten endnu engang får en sur smiley er da heller ikke noget, Lars Hviid, CEO i Burger Shack, tager let på:

»Tre sure smileys i træk i samme restaurant er under al kritik, og det har selvfølgelig fået personalemæssige konsekvenser. Ledelsen og franchisetager er blevet udskiftet og erstattet siden Fødevarestyrelsens besøg 10. august med en ny franchisetager, som er kommet med erfarne folk og som driver en professionel Burger Shack i dag.«

Undrer du dig? I artiklen om Burger Shacks sure smileyer er der mange forskellige instanser. Forvirrer det dig, så kan du få en kort forklaring her. Fødevarekontrollen er en kontrolenhed, der kontrollerer alle fødevarevirksomheder i Danmark. Fødevarerejseholdet er en assistanceenhed til den ordinære fødevarekontrol. De laver primært kontrol af uregistrerede fødevarevirksomheder, men følger også op, hvis fødevarekontrollen finder en overtrædelser af fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Fødevarestyrelsen tager sig af regler på veterinær- og fødevareområdet. Desuden sikrer man sig, at disse regler bliver overholdt. Bliver de ikke det, er det også styrelsen, der uddeler bøder osv. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Det skriver Lars Hviid i en mail til B.T.

»Vi har efter de fejl, som Fødevarestyrelsen påpegede i juli, indført en professionel intern fødevarekontrol, og opdager vi at den ikke bliver fulgt eller negligeret, så er der kort proces. Så kan man ikke være en del af Burger Shack i fremtiden.«

Lars Hviid er forholdsvis ny i stillingen som CEO for Burger Shack. Han trådte til, da den tidligere direktør, Christoffer No Kjærholm, sagde op. Det skete i kølvandet på en lang række negative historier om Burger Shack i medierne.

Den nye direktør har erfaring fra store selskaber som eksempelvis Salling Group og Danish Crown. Førstnævnte arbejdede han for i ti år.