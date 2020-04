Coronakrisen fortsætter med at give betydeligt flere ledige end normalt. Fredag var ingen forskel.

Fredag meldte 1706 personer sig ledige i Danmark. Dermed fortsætter udviklingen, hvor nedlukningen af Danmark under coronavirus giver betydeligt flere ledige.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en opdatering.

- Verden over ser vi, at corona-udbruddet rammer arbejdsmarkedet hårdt, og mange mister deres job. Det gælder også Danmark, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en kommentar til tallene.

Sidste fredag meldte 2039 sig ledige ifølge ministeriet, altså flere end fredag.

- Vi må ikke glemme, at det er et hårdt slag mod den enkelte og deres familie, hvis man mister jobbet. Stigningen i antallet af ledige er mindre end for en uge siden og det er godt, men situationen er alvorlig, skriver Hummelgaard.

Siden 9. marts har 42.513 meldt sig ledige, skriver Beskæftigelsesministeriet. Dermed er der i alt 174.217 tilmeldte ledige i Danmark.

/ritzau/