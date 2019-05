Ergo- og fysioterapeuterne tager jordemødrene i hånden og forlader hovedorganisationen FH.

Tre fagforbund forlader Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, og trækker sine 27.000 medlemmer over i en anden hovedorganisation, Akademikerne.

Det skriver mediet A4Nu.

Der er tale Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemorforeningen, der forlader FH.

FH er en fusion mellem hovedorganisationerne LO og FTF.

Fysio- og ergoterapeuterne er allerede optaget i Akademikerne.

Jordemødrene skal formelt optages på et møde hos Akademikernes repræsentantskab tirsdag.

Under forhandlingerne af en ny overenskomst sidste år var de tre forbund en del af de 11 forbund, der udgjorde Sundhedskartellet.

Kartellet var en samling af faggrupper i sundhedsvæsnet og spillede en central rolle i forhandlingerne.

Men med tre ud af 11 medlemmer på vej ud ad døren, bliver kartellet nødt til at "redefinere" sig selv, siger Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd, til A4Nu.

Hun var også chefforhandler på regionernes område.

De tre forbunds farvel til FH betyder også, at fem forbund har forladt FH, siden hovedorganisationen blev født ved årsskiftet.

Tidligere er Konstruktørforeningen med 8500 medlemmer også skiftet til Akademikerne. Også Finansforbundet har forladt FH.

Det forbund har ikke fundet en ny hovedorganisation. Forbundet har godt 53.000 medlemmer.

Ergoterapeuternes formand, Tina Nør Langager, forklarer til A4Nu, at de tre forbunds farvel til FH ikke er et fravalg, men et tilvalg af noget andet.

