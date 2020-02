Dansk Industri og 3F Transport er fredag aften nået til enighed om overenskomst. Indhold præsenteres lørdag.

3F og Dansk Industri har fredag aften indgået aftale om en ny overenskomst for transportområdet.

Det oplyser Dansk Industri i en pressemeddelelse.

Aftalen løber fra til 2023. Den vil gælde for omkring 900 virksomheder, der samlet har 40.000 ansatte.

Aftalen gælder blandt andet for lastbilchauffører, lagerarbejdere og havnearbejdere.

Det fremgår ikke, hvad der konkret er aftalt. Parterne vil præsentere indholdet på et pressemøde lørdag klokken 10.

Transportområdet er en af de overenskomster, hvor lønnen aftales centralt, og der er mindre rum til forhandling lokalt, og den danner grundlag for øvrige områder, hvor der også er tradition for at forhandle lønnen centralt.

Aftalen på transportområder falder på plads i hælene på flere andre overenskomster i februar, som er landet uden de helt store sværdslag.

For knap to uger siden nåede industrien, der er det største område på det private arbejdsmarked, på plads med sin aftale.

Den indeholdt mere barsel til fædre og flere penge, som de ansatte selv kan råde over, der kan gå til mere ferie, flere penge under ferien, pension, nedsat tid for seniorer eller ekstra omsorgsdage.

Siden er der blandt andet landet overenskomster for ansatte i finanssektoren og møbelbranchen.

Samlet set skal 600.000 ansatte på det private arbejdsmarked have nye overenskomster i foråret.

Blandt udeståenderne er byggeriet.

Her forudser flere arbejdsmarkedsforskere en strid. Virksomheder og ansatte er uenige om, hvordan man skal sikre sig mod, at udlændinge arbejder i Danmark under ringere vilkår end danskere.

/ritzau/