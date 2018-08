Fragtkoncernen DSV har i de første seks måneder af 2018 haft en omsætning på 37,9 milliarder kroner.

København. Trods vordende handelskrig og ændrede toldtariffer har transportgiganten DSV kørt stærkt i årets første seks måneder. Der har været så meget fart på selskabets fragt af varer, at det har tjent rekordmange penge.

Resultatet glæder administrerende direktør Jens Bjørn Andersen.

- Vores finansielle resultat for andet kvartal af 2018 er "alltime high", og det glæder mig, at alle vores forretningsområder har leveret gode resultater, siger han i en kommentar til regnskabet, der er fremlagt onsdag morgen.

I årets første seks måneder nåede DSV, der tjener sine penge på fragt af varer til lands, til vands og i luften, en omsætning på 37,9 milliarder kroner.

Det er det højeste nogensinde og en stigning på seks procent fra sidste års resultat, når man tager højde for valutaudsving.

DSV, der blev grundlagt af ti vognmænd i 1976, tjente ligeledes flere penge end året før. Resultatet for perioden lød på 2,0 milliarder kroner, mens det året forinden var 1,4 milliarder kroner.

Direktøren peger på, at der indtil videre kun har været en begrænset effekt af ændrede toldtariffer på resultaterne.

Han ser en stabil udvikling på det globale transportmarked i resten af 2018.

- DSV har god fremdrift og et stærkt fundament for yderligere vækst, og vi opjusterer derfor forventningerne til 2018, skriver han.

Rekordresultatet får transportkæmpen til at sende 1,2 milliarder kroner tilbage til selskabets aktionærer. Det sker via et aktietilbagekøbsprogram, som begynder 2. august.

/ritzau/