Mette Nørgaard, der i 11 år har været indehaver af marmeladefabrikken Sorring Bær, har besluttet at trække stikket.

Det skriver Food Supply, der desuden beretter, at det blandt andet er de stigende priser, der gjorde, at marmeladeproduktionen er et overstået kapitel for hende.

»Jeg synes ikke, det er sjovt længere. Jeg gider ikke mere,« fortæller Mette Nørgaard.

På trods af, at hun havde tænkt sig, at virksomheden, der nu har hjemme i Aalborg, skulle dreje nøglen helt om, er det ad omveje endt med et salg i stedet.

Den nye ejer, som overtager fabrikken 1. marts, hedder Henning Meyer Lund og er uddannet bager.

Da Henning Meyer Lunds kæreste har gået i folkeskole med Mette Nørgaard, faldt han over et opslag på hendes Facebook-side, hvor hun bekendtgjorde beslutningen om at lukke Sorring Bær – og her slog han straks til, greb telefonen og spurgte, hvad sådan en fabrik skulle koste.

Her fra skulle Henning Meyer Lund blot finde pengene til at finansiere købet, og ikke længe efter kunne overdragelsesaftalen underskrives. Hvor meget, fabrikken endte med at koste, vil Mette Nørgaard ikke ud med, udover, at det er under en halv million kroner.

Med i handlen får den uddannede bager udstyr, inventar, navn og opskrifter, mens produktionen da også kan fortsætte på den nuværende adresse.