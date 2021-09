Billigt, sundt og økologisk. Det var målet med torvehallerne, da de åbnede for 10 år siden på Israels Plads i København med sloganet 'byens spisekammer'.

Faktisk var det Københavns daværende overborgmester Ritt Bjerregaard, der havde ønsket om at Torvehallerne netop skulle være til at tilgå for alle og dermed være billigt, sundt og økologisk.

Lotte Eiskjær Andersen, direktør for Torvehallerne, er godt klar over, at hallerne er dyrere end Netto, men da Politiken I Byen, der har talt med hende, spørger, om hun synes, det er decideret billigt at handle i Torvehallerne, er svaret ikke helt tydeligt:

»Det er det på den måde, at du kan nøjes med at købe mindre. Det, vi gerne vil, er at give folk adgang til bedre råvarer. Og vi har en meget bred kundegruppe. Her kommer studerende på SU, som kan købe en lille smule lækkert og supplere deres almindelige indkøb, og så kommer her også folk med flere penge, som kan købe noget mere,« siger hun til Politiken.

Faktisk mener Lotte Eiskjær Andersen slet ikke, at det kun er Hellerup-borgere, som handler i Torvehallerne – hvis fordommene ellers lyder på.

Det var prisen. Nu til det økologiske, og her er svært at sige, hvordan det står til ved Torvehallerne ifølge Lotte Eiskjær Andersen.

De tal findes ikke, men det er ifølge hende, noget som hallerne tilstræber. Hun fortæller dog, at flere af de små fødevareproducenter er udfordret, fordi det kræver mange ressourcer at få økostemplet.

Når Politiken spørger ind til fremtiden for Torvehallerne, er det da heller ikke ordene 'Billigt, sundt og økologisk' hun fokuserer på. Hun fortæller i stedet, at fokus skal være på det gode måltid og kvalitetsråvarer.