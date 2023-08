Rederiet Torm har netop offentliggjort sit regnskab for andet kvartal og første halvår af 2023.

Her står det klart, at rederiet fortsætter deres stime med flotte resultater fra det seneste års tid.

I andet kvartal af 2023 lander Torm en omsætning på 384,3 mod en omsætning på 390,2 mio. dollar i første kvartal af 2023.

Det var bedre end analytikernes forventning, da de havde regnet med en omsætning på 276,8 mio. dollar, viser estimater fra Bloomberg.

Torm lander et driftsresultat målt på EBITDA på 236,8 mio. dollar mod 198,5 mio. dollar i første kvartal.

Her havde analytikerne forventet et resultat på 204,1 mio. dollar. og dermed overgår Torm også her analytikernes forventninger.

I andet kvartal ramte Torms TCE 308 mio. dollar, som er et resultat af højere fragtrater, skriver Torm.

»I andet kvartal af 2023 oplevede vi et fortsat sundt ratemiljø, hvilket bidrog til et resultat før skat på 184 mio. kr. sammenlignet med 107 mio. kr. i samme periode sidste år,« udtaler administrerende direktør Jacob Meldgaard til regnskabet.

På trods af de flotte resultater, så sænker Torm deres forventninger til helåret 2023.

De forventer TCE indtjeningen til at lande mellem 1050-1175 mio. dollar, hvor de tidligere ventede 1025-1375 mio. dollar, og EBITDA forventes at lande mellem 775-900 mio. dollar mod tidligere 750-1100 mio. dollar.

I regnskabet skriver Torm, at der er udbytte på vej til deres aktionærer. Det kan du læse mere om her.

Det seneste år er Torm-aktien steget mere end 30 pct.

Denne artikel er fra Euroinvestor.