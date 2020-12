Den kendte tøjkæde Topshop står på randen af konkurs.

Selskabet bag, Arcadia, er i store økonomiske vanskeligheder og er nu sat under administration af revisorer fra Deloitte.

BBC skriver, at mere end 13.000 job nu er i fare, og det skyldes hovedsageligt coronapandemien, der har ramt salget i de knap 500 butikker over hele verden.

Foruden Topshop står Arcadia også bag butikskæder som Burton, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Topman og Wallis.

Det er milliardæren Philip Green, der står bag Arcadia-selskabet. Foto: CHRIS J RATCLIFFE Vis mere Det er milliardæren Philip Green, der står bag Arcadia-selskabet. Foto: CHRIS J RATCLIFFE

»Covid-19-pandemien, og ikke mindst nedlukningen af vores butikker i længere perioder, har alvorligt påvirket alle vores mærker,« siger direktør Ian Grabiner, der kalder det en »trist dag«:

»Igennem denne utroligt udfordrende tid har vores prioritet hele tiden været at sikre de ansattes job og den økonomiske stabilitet i selskabet i håbet om, at vi kunne komme os oven på pandemien. Det har dog vist sig, at forhindringerne har været alt for uoverstigelige.«

Det er kun få dage siden, at engelske medier beskrev, hvordan Arcadia forsøger at finde knap 250 millioner kroner for at komme gennem julen. Det er altså indtil videre ikke lykkedes for milliardæren Philip Green, der står bag tøjgiganten.

De mange butikker – heraf 444 i Storbritannien og 22 i hovedsageligt Europa – vil fortsat have åbent, mens redningsaktionen er i gang. Selv om det især er de konstant påtrængende husleje-krav, som har presset selskabet.

Arcadia havde allerede inden coronapandemien store problemer, og for halvandet år siden resulterede det eksempelvis i, at samtlige Topshop-butikker i USA i marts 2019 blev lukket.

Den konkurrerende selskab Boohoo skulle ifølge BBC være interesseret i at købe flere af Arcadias kendte tøjmærker, som eksempelvis Topshop. Boohoo har på det seneste opkøbt flere trængte britiske tøjmærker som Oasis, Warehouse, Karen Millen og Coast.