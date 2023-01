Lyt til artiklen

Højere inflation, højere renter, og regeringer der blander sig mere i økonomien.

Sådan lyder nogle af udsigterne fra flere økonomer nu ifølge Finans.

Topøkonom Jan Loeys fra den amerikanske storbank J.P. Morgan siger:

»Det er tæt på at være det største paradigmeskift i en generation. Det er meget dramatisk, sker relativt hurtigt og rammer både økonomier og markeder.«

Efter en lang periode med lave produktionsomkostninger og bilig energi er markedet nu vendt.

Globaliseringen åbnede nye markeder og pressede inflationen helt ned, men det er ved at være et overstået kapitel.

Mohamed El-Erain, der er chefrådgiver for tyske Allianz, mener, at der nu vil komme højere inflation, kortere økonomiske opture og mere usikkerhed for investorer og virksomheder.

Ifølge Finans tror blandt andet Nationalbanken dog på, at vi vender tilbage til lavinflation og lave nedtur efter, at nedturen i USA og Europa er overstået.

Kasper Elmgreen, der er aktiechef hos Europas største kapitalforvalter, Amundi Asset Management, tror, at industriselskaber og grønne investeringer vil gå en god tid i møde, mens det bliver sværere for teknologiselskaber.