Fagforeninger og arbejdsgivere på det offentlige område genoptager lørdag formiddag overenskomstforhandlinger.

København. Både arbejdsgivere og arbejdstagere på det offentlige område erklærer lørdag formiddag, at det er på tide at nå frem til en overenskomstaftale på det offentlige område.

- Vi skal gøre, hvad vi kan, for at undgå at sende landet ud i en konflikt. Så vi prøver alle veje for at prøve og se, om vi kan finde hinanden, siger regionernes chefforhandler, Anders Kühnau, på vej ind i Forligsinstitutionen.

Her mødes alle parter, både på det statslige, det regionale og det kommunale område, med det mål at enes om løn- og arbejdsvilkår for de offentligt ansatte de kommende tre år.

- Vi er parat til at finde en løsning sammen. Og en løsning sammen forudsætter, at ingen får pladen helt fuld. Men at vi finder nogle kompromiser, siger Michael Ziegler (K), der er chefforhandler for de kommunale arbejdsgivere.

- En af vejene til at finde en løsning er måske at skrue en tand ned for krigsretorikken.

Forligsmand Mette Christensen har to gange udsat varslede arbejdsstandsninger i form af strejke og lockout. Fredag forhandlede parterne fra om formiddagen, indtil de blev sendt hjem natten til lørdag.

Ifølge formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, der forhandler for de ansatte i regionerne, var meldingen, at det var arbejdsgiverne, der havde bedt om en tænkepause.

- Vi bevæger os hele tiden. Målet står stadigvæk forude. Men vi har alle sammen en fornemmelse af, at der er noget, der er rigtig svært her, siger hun.

Flemming Vinther, topforhandler for de ansatte i staten, mener ikke, at der er så meget mere at snakke om.

- Nu håber jeg ved Gud, at arbejdsgiverne også er her for at lande en aftale. Vi har brugt tilstrækkelig tid til at redegøre for vores respektive positioner.

- Nu må det være tiden, hvor vi finder ud af, om arbejdsgiverne vil en aftale, eller om de vil et forlis, siger han.

Formand for fagforeningen FOA, Dennis Kristensen, oplevede det som lidt forvirrende, at forhandlingerne blev sat på pause natten til lørdag.

- Jeg kan ikke forestille mig anden mulig forklaring, end at det handler om, at de statsansatte og ministeren ikke kunne komme videre og var kørt fast, siger Dennis Christensen.

Han forventer, at lørdagens møde vil give en afklaring på, om der er mulighed for et forlig eller ej.

Forligsmand Mette Christensen kan når som helst erklære sammenbrud i forhandlingerne. Gør hun det, kan en konflikt træde i kraft på femtedagen.

/ritzau/