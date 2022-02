Anne Hasløv Stæhr er stoppet som administrerende direktør i Dansk Standard med øjeblikkelig virkning.

Det bekræfter bestyrelsesformand Mogens Riber overfor B.T.

Anne Hasløv Stæhr begyndte som administrerende direktør i fonden i 2010. Jens Heiede er blevet konstitueret administrerende direktør.

Dansk Standard er en privat, selvejende og erhvervsdrivende fond. Fonden arbejder med national og international standardisering og er 'Danmarks standardiseringsorganisation'.

I 2020 havde fonden en omsætning på 179.929.000 kroner. Fonden oplyser i årsregnskabet, at direktionen aflønnes med fast vederlag og en årsbonus. De har valgt ikke at oplyse nogen af delene.

En arkivering af Dansk Standards hjemmeside fra 19. januar, som kan findes på Way Back Machine, viser, at Anne Hasløv på daværende tidspunkt stadig stod som administrerende direktør. Hvis man ser på hjemmesiden nu, er hendes profil dog blevet slettet.

Siden 19. januar har Dansk Standard sendt seks pressemeddelelser ud, men ingen af dem omhandler, at deres direktør gennem ti år stopper.

Bestyrelsesformand Mogens Riber kan ikke røbe meget om, hvorfor den administrerende direktør er stoppet.

Kan du forklare, hvorfor Anne Hasløv Stæhr er stoppet som direktør?

»Nej, det kan jeg ikke. Det er et personaleforhold. Det kan jeg ikke udtale mig yderligere om.«

Det er sket meget pludseligt. Var det noget, I havde regnet med?

»Igen, er det personaleforhold, så det kan jeg ikke komme nærmere ind på.«

I skriver selv, at I er hele Danmarks organisation for standardisering. Hvordan kan det være, at I ikke har sendt nogen pressemeddelelse ud?

»Igen kan jeg kun sige, at det er personaleforhold. Vi ser ikke det her som værende dramatisk. Derfor har vi heller ikke tænkt, at det gav nogen form for anledning til en pressemeddelelse.«

Er det normal praksis, at en direktør stopper fra den ene dag til den anden?

»Det kan jeg ikke udtale mig om, jeg er ny formand her. Jeg vil mene, at det er ganske normal praksis.«

Nu har Anne jo siddet som direktør siden 2010 og er stoppet med øjeblikkelig virkning. Er det noget i din erfaring, der er normal praksis i erhvervslivet?

»At en direktør udskiftes efter en periode, ja.«

Hvis en direktør udskiftes, så plejer man jo som regel at have en anden klar i kulissen. Og man plejer også at sende en pressemeddelelse ud, hvor man siger tak for tro tjeneste. Det har man ikke gjort i det her tilfælde. Hvorfor det?

»Igen er det personaleforhold, så det kan jeg ikke komme nærmere ind på,« siger bestyrelsesformand Mogens Riber.

Dansk Standard beskriver sig selv som 'rammen, hvor erhvervslivet, forbrugere, forskere og myndigheder kan mødes på neutral grund og skabe et solidt fundament for en bæredygtig fremtid'.

En standard kan for eksempel være i forhold til sikkerhed eller bæredygtighed.