Trods et underskud i første kvartal regner Topdanmark med at komme helskindet gennem 2020.

Selv om forsikringsselskabet Topdanmark er ramt af en række specifikke effekter af coronakrisen, regner selskabet med at komme sikkert gennem 2020 med et overskud på mellem 450-650 millioner kroner efter skat.

Det fremgår af selskabets regnskab for første kvartal. Her har selskabet hjulpet 10.000 kunder med corona-relaterede problemer.

På pengepungen har Topdanmark mærket coronakrisen på to måder. Topdanmarks investeringer har lidt under de faldende aktiemarkeder, hvilket har givet et underskud på 50 millioner kroner på Topdanmarks investeringer.

Samtidig har der være 80 procent flere anmeldelser på rejseforsikringer. Det har ført til en stigning i udbetalinger på 35 millioner kroner.

Forsikringsselskabet har modsat nydt godt af, at den delvise nedlukning af Danmark har ført til færre skader i eksempelvis trafikken og dermed en lavere udbetaling til disse end vanligt.

Men Topdanmark må alligevel slutte første kvartal med et minus på 193 millioner kroner efter skat. I samme periode sidste år var der et overskud på 439 millioner kroner.

Da 2019 var omme, lød overskuddet efter skat på 1,5 milliarder kroner. Det forventer Topdanmark altså ikke at kunne gentage.

- Selv om resultatforventningerne er lavere, end vi meldte ud i januar, er det et udtryk for, at vi har en robust forretningsmodel. Trods de nuværende udfordringer forventer vi at kunne levere et overskud for året, siger topchef Peter Hermann.

/ritzau/