Selv om virksomheder ikke normalt er vilde med regulering, er det nødvendigt, siger leder om klimaudfordring.

Flere danske virksomhedsledere ønsker mere klimaregulering, som skal være både bedre og smartere.

Det skriver Berlingske fredag.

Presset for at få løst klimaproblemerne verden over er nu så stort, at topchefer for blandt andet Carlsberg og Ørsted kalder på mere regulering.

Det gør de under C40-mødet i København, som har deltagelse af borgmestre fra op mod 100 storbyer fra hele verden.

Flere danske erhvervsfolk var på scenen under topmødet, og meldingen var klar.

Skal man nå målet om en opvarmning på maksimalt 1,5 grader, som FN går ind for, skal politikerne til at vise klar vilje til at handle - også selv om det kommer til at gøre lidt ondt på virksomhederne.

- Det vil blot blive værre og værre. Virksomheder kan ikke lide regulering, men jeg tror, at vi er nået til et stadie, hvor vi gerne vil have smart regulering, siger Carlsbergs bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher, til Berlingske.

Fra scenen stemte Ørsteds topchef, Henrik Poulsen, ifølge avisen i.

Poulsen mener, at der skal skabes de rigtige rammer for udbygningen af vedvarende energi.

- Nøglen til en succesfuld dekarboniseringsrejse er at sætte de rigtige mål og etablere de lovgivningsmæssige rammer, siger Ørsteds topchef ifølge Berlingske.

Borgmestertopmødet C40 World Mayors Summit er med 2300 delegerede fra hele kloden årets klimabegivenhed i Danmark og finder sted i dagene 9.-12. oktober.

C40-netværket samler borgmestre fra 49 lande. De repræsenterer 700 millioner indbyggere og omkring en fjerdedel af den samlede verdensøkonomi.

Værten for topmødet er Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

/ritzau/