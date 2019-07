Efter seks år i spidsen for milliardavirksomheden Hedeselskabet er Lars Johansson nu færdig som administrerende direktør.

I stedet er selskabets økonomidirektør konstitueret i stillingen.

Det oplyser virksomheden i en nyhed på sin hjemmeside, hvor man dog ikke fortæller, om der er tale om en fyring.

Her nævnes det blot, at Hedeselskabet nu står meget stærkt finansielt, hvilket sammen med selskabets fokus på grøn innovation giver håb om endnu bedre tider fremover.

Lars Johansson er færdig i Hedeselskabet. Foto: PR-foto Vis mere Lars Johansson er færdig i Hedeselskabet. Foto: PR-foto

»Vi står således over for et nyt kapitel i Hedeselskabets historie, og vi er blevet enig med Lars Johansson om, at dette er det rette tidspunkt at vores veje skilles,« siger Jørgen Skeel, bestyrelsesformand i Hedeselskabet.

Overfor Børsen ønsker Jørgen Skeel heller ikke at komme det nærmere.

»Det er efter gensidig aftale. Vi skilles nu, det har vi haft i en plan, og det er helt naturligt og helt udramatisk. Mere ligger der ikke i det,« siger han til avisen.

Det er i øvrigt ikke første gang, Lars Johansson forlader sit job med omgående virkning.

Det gjorde han også i 2013, da han var administrerende direktør for it-virksomheden Atea.

Dengang forlod han stillingen omgående, da han havde fået nyt job hos Hedeselskabet.

Hedeselskabet er en erhvervsdrivende fond med en omsætning på 2,3 mia. kroner, der blandt andet tjenes på vedligeholdelse af grønne områder for virksomheder og investeringer i juletræsproduktion og biogasanlæg.

Hovedsædet ligger i Viborg.