Den danske designvirksomhed Fritz Hansen skal have ny topchef.

Det sker, efter at den nu tidligere chef Josef Kaiser er blevet fyret, skriver virksomheden i en pressemeddelelse mandag ifølge Børsen.

»Resultaterne i møbelkæden har ikke været tilfredsstillende, og derfor har der ikke været nogen anden udvej end at skifte ud på topchefposten,« siger Henrik Brandt, bestyrelsesformand i Fritz Hansen, i pressemeddelelsen.

Fritz Hansen sælger blandt andet møbler tegnet af arkitekter og designere som Arne Jacobsen, Poul Kjærholm og Piet Hein.

For første gang i flere årtier præsenterede virksomheden underskud, da det fremlagde årsresultatet for 2022 for halvanden måned siden.