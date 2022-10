Lyt til artiklen

Inflationen i Danmark er historisk høj, og det skaber store problemer for økonomien.

Så store, at politikerne er nødt til at løse krisen på en anden måde, end de gjorde under coronapandemien.

Det skriver Finans, der har talt med Jacob Aarup-Andersen, der står i spidsen for en af verdens største arbejdsgivere målt på antallet af ansatte.

Aarup-Andersen er topchef for servicegiganten ISS med lidt under 400.000 ansatte, og han mener hjælpepakker, som man fik under coronapandemien, ikke er den rigtige løsning i vores nuværende situation.

»Vi må anerkende, at der kan komme et vist velstandstab. Vi har været igennem en periode, hvor man har forsøgt at kompensere samfundsgrupper for de negative konsekvenser, covid-19 havde. Det har jeg respekt for, men vi må også erkende, at vi ikke kan kompensere os ud af et inflationsproblem,« siger han til Finans.

Ifølge mediet er Jacob Aarup-Andersen af den overbevisning, at politikerne skal have fokus på at afbøde konsekvenserne af de voldsomme prisstigninger, som gør uligheden større.

Han mener, at politikerne skal kaste et mere kritisk blik på uddannelsessystemet og bør tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

