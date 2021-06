Nordmanden Jacob Schram er fortid i flyselskabet Norwegian.

Schram stopper med øjeblikkelig virkning som administrerende direktør i Norwegian, oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at bestyrelsen har besluttet at fyre Jacob Schram som topchef.

Den post skal fremover besættes af Geir Karlsen, der tidligere har besiddet posten som finansdirektør.

»Jeg værdsætter den tillid, som bestyrelsen har vist, og jeg er glad for muligheden for at kunne fortsætte hos Norwegian i en ny rolle som administrerende direktør,« siger Geir Karlsen i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen fremgår det, at Norwegians bestyrelse 20. juni har stemt for at stoppe samarbejdet med Jacob Schram.

Et samarbejde, der blev indgået i 2019. Frem til 31. marts vil han samarbejde med bestyrelsen på fuld tid og modtager sin fulde løn hertil – og vil derefter modtage en 15 måneders fratrædelsesgodtgørelse.

Geir Karlsen har de seneste 12 år været finansdirektør i firmaerne Golden Ocean Group, Songa Offshore og senest Norwegian, hvor han har været siden 2018.

Opdateres...