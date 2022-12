Lyt til artiklen

Søren Skou siger farvel til posten som topchef i A.P. Møller – Mærsk.

Det oplyser Mærsk i en pressemeddelelse.

I stedet overtages stafetten af Vincent Clerc, der udnævnes til ny administrerende direktør fra 1. januar 2023. Han har været i selskabet i 25 år.

Søren Skou stopper, fordi han går på pension.

»Nu er det rigtige tidspunkt for Mærsk, for Vincent og for mig at foretage denne overgang. Selskabet har fungeret rigtig godt i de seneste år. Vi har aldrig været stærkere økonomisk, og vi har en inspirerende og visionær plan for fortsættelsen af ​​vores globale integratorstrategi, som vil guide Mærsk i mange år fremover,« siger han.

Han uddyber, at han ser frem til et nyt kapitel i sit liv, hvor han vil have mere tid til sin familie og andre interesser.

Vincent Clerc har siden 2019 været administrerende direktør for Maersk Ocean & Logistics og han er derfor begejstret for den tillid, bestyrelsen viser ved at give muligheden for at lede de næste faser.

»Det er et privilegium for mig at lede en virksomhed med så lang en arv, stærke værdier og et enormt potentiale,« siger han blandt andet.

Fremover vil ledelsen hos Mærsk består af den nye topchef, finansdirektør Patrick Jany, Henriette Hallberg Thygesen og Navneet Kapoor.