En løn på 4,3 millioner. Dollar. Eller omkring 30 millioner dejlige danske kroner.

Sådan så lønsedlen sidste år ud for topchefen i rederiet DS Norden, Jan Rindbo.

Det var ifølge Finans.dk en stigning i den administrerende direktørs løn med lidt over 16 procent.

Til sammenligning kan en hel del almindelige lønmodtagere se frem til en lønstigning på omkring fire procent, hvis industriens nye overenskomst, som blev indgået i weekenden, bliver vedtaget af medlemmerne.

Finans.dk har lavet en liste over de højest lønnede topchefer i C25.

Og faktisk er Rindbos løn slet ikke så usædvanlig, når man ser på, hvad direktørerne i de 25 mest omsatte virksomheder i Danmark tjener.

Direktøren i Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, topper listen med en årsløn i 2022 på godt 60 millioner kroner, mens Carlsbergs CEO, Cees't Hart, indtager andenpladsen med 45,6 millioner kroner.

Lønudviklingen står dog i skærende kontrast til situationen i mange danske hjem, hvor inflation og reallønsnedgang gør det svært for mange at få økonomien til at hænge sammen.

Jan Rindbo fra DS Norden spekulerer dog ikke over, om hans høje løn er rimelig set i det lys.

Han glæder sig bare over, at det går godt for hans virksomhed, og siger til Finans, at størrelsen på hans løn netop skyldes, at det har været et godt år for virksomheden.

Derfor synes han heller ikke, det er svært at retfærdiggøre den høje løn.

»Nej, det er baseret på en performance. Det er på baggrund af resultater, der kommer så mange til gode. Og min løn vil jo også bevæge sig nedad i nedgangsår. Den er som sagt afhængig af resultater,« siger han til avisen.