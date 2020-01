Det blev præsenteret som en gensidig beslutning, da mediegiganten Aller Media for knap en uge siden sendte en pressemeddelelse ud, hvor beskeden var, at topchef Lars Sander Matjeka ville stoppe med øjeblikkelig virkning.

Virkeligheden var en lidt anden. Lars Sander Matjeka havde reelt set fået silkesnoren og var blevet sendt på porten.

Det skriver Finans.dk.

Beskeden blev afleveret kort efter, at topchefen var blevet bedt om at tage elevatoren op til øverste etage - 6. sal - hvor Aller-familien ventede på ham.

Og så blev der ellers trykket på fyrings-knappen.

Årsag: Et dundrende underskud for 2019 på historiske minus 58 millioner kroner.

Dermed måtte Lars Sander Matjeka gå samme tunge gang, som de godt 50 medarbejdere, han selv havde sendt ud ad døren i september i en omfattende fyringsrunde, der skulle hjælpe til at gøre mediekoncernen ’mere digital’.

I dag er den tidligere topchef for koncernen, der driver medier som Se og Hør og Billed Bladet, dog ikke flov over at ryge ud på røv og albuer.

Han går derfra med oprejst pande og har intet problem med at stille op til interview med Finans få dage efter afskedigelsen.

»Det er vigtigt at fortælle om både opturene og nedturene. Derfor vælger jeg at gøre det,« siger Lars Sander Matjeka om årsagen til, at han giver interview:

»Jeg har jo intet at være flov over eller skamme mig over. Tværtimod forlader jeg Aller med stolthed. Så hvorfor skulle jeg ikke stille op.«

Han forklarer samtidig, at han ikke forventer at have mere at gøre med Aller - udover at skulle ind og aflevere sit adgangskort.