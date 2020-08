Sidste forår blev Kim Frimer fyret med øjeblikkelig virkning som topchef i energiselskabet Verdo efter en række kritisable sager.

Nu er det kommet frem, at han kunne forlade selskabet med flere millioner i lommen.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

I en nyligt offentliggjort vederlagsrapport fremgår det nemlig, at den fyrede topchef sidste år fik 10,5 millioner kroner ud af Verdo.

Finans skriver, at beløbet ifølge lønrapporten dækker over Kim Frimers almindelige løn på 4,5 millioner kroner - og derudover »en fratrædelsesgodtgørelse til tidligere adm. direktør på 6.000.000 kr.«

Årsagen til udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelsen oplyses ifølge erhvervsmediet ikke.

Kim Frimer blev fyret som følge af en række kritisable sager, som Finans afdækkede.

Blandt andet skal selskabet have overfaktureret flere tusinde kunder over en længere årrække for et trecifret millionbeløb.