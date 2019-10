Stop med at forbuge. Stop med at købe tøj. Stop med at flyve. Stop. Stop. Stop.

H&Ms topschef advarer imod, at hele den klimabevægelse som Greta Thunberg er frontfigur for, kan få alvorlige sociale konsekvenser.

»Mange af protesterne handler om, at vi skal stoppe med at gøre ting, stoppe med at forbruge, stoppe med at flyve. Og ja, det kan have en lille effekt på klimaregnskabet, men det vil til gengæld få frygtelige sociale konsekvenser,« sagde den 44-årige H&M CEO Karl-Johan Persson ifølge Bloomberg på en konference i Stockholm.

Han taler på vegne af en milliardindustri, som ud over anklager om forurening ved tøjproduktionen samt underbetalte arbejdere, nu også skal til at deale med en CO2-bevidsthed, der ikke ligefrem taler i tøjindustriens favør.

FNs økonomiske kommission i Europa peger blandt andet på, at forbrugerne har været ‘fanget i en hurtig-mode-æra, som er skyld i en både ‘miljømæssig og social nødsituation’. Ifølge FN er modeindustrien ansvarlige for 10 procent af den globale udledning af drivhusgasser, og industrien forbruger mere energi end luftfart og shipping gør tilsammen.

Det gælder ikke mindst den billige mode, som betyder at folk skifter garderoben ud oftere. Karl-Johan Persson er da også enig i, at modeindustrien skal ses efter i sømmene og mindske deres aftryk på miljø og klima.

»Men på samme tid skal vi fortsætte med at skabe jobs, opnå bedre sundhedsvæsen og alle de andre ting, som kommer med økonomisk vækst,« sagde han i Stockholm.

Topchefen mener derfor ikke, at løsningen er, at folk stopper med at købe tøj.

I stedet skal modeindustrien gøre produktionen mere bæredygtig bl.a. gennem brug af vedvarende energi i produktionen og genanvendelse af materialer.

F.eks. arbejder H&M med nye materialer, hvor man genbruger citronskal og gamle fiskenet. De arbejder desuden på at etablere solcelleanlæg på deres lokale fabrikker, så de gør energiforbruget mere bæredygtigt

Han håber derfor, at folk vil blive ved med at diskutere klimaet, men at det sker med en åben diskussion om løsningerne.