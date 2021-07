Efter at have gennemgået konkursboet for et selskab ved navn Svendborg Marketing Fyn Aps har Danmarks mest profilerede konkursadvokat taget fat i politiet.

Således har Boris Frederiksen, der i øvrigt også er Kammeradvokatens bestyrelsesformand, politianmeldt virksomhedens ejer, Nikolaj Duus Jakobsen.

Og manden er ikke hr. hvem som helst. Han er nemlig en del af en vennegruppe, som Berlingske længe har skrevet artikler om.

Vennerne spiller nemlig hovedrollerne i en sag omhandlende en regulær webshopkarrusel. Således har de i årevis åbnet den ene webshop efter den anden, blot for at lukke dem igen – til stor frustration for adskillige kunder.

Kunder, der mener at være blevet lokket i abonnementsfælder og bedraget af ulovlig markedsføring.

Og nu er der altså nyt i sagen om en af de mange konkurser. Berlingske har nemlig fået aktindsigt i den såkaldt boafslutning af konkursboet for Svendborg Marketing Fyn ApS.

I rapporten fremgår det, at man under behandlingen af konkursboet har fået øje på strafbare forhold, der altså har ført til politianmeldelse af selskabets ejer, Nikolaj Duus Jakobsen.

Konkret hvilke forhold, det drejer sig om, fremgår ikke af rapporten.

Boris Frederiksen har eller ikke ønsket at uddybe, hvorfor man har fundet det nødvendigt at politianmelde Nikolaj Duus Jakobsen, som i øvrigt også forinden var blevet indstillet til konkurskarantæne af selvsamme konkursadvokat.

Berlingske beretter videre, at det af boafslutningen fremgår, at kurator har fundet en »lang række overførsler og hævninger«, som ikke har haft forbindelse til selve selskabet og dets drift.

Der er tale om hævninger for i alt 1,1 millioner kroner, som er blevet smidt over i Nikolaj Duus Jakobsens private forbrug.

Skatteforvaltningen, som har to millioner til gode hos det konkursramte selskab, kan ikke gøre opkrævning af direktørens privatøkonomi.

Svendborg Marketing Fyn ApS er langt fra det eneste af vennegruppens selskaber, der er sendt i konkurs.

Og Nikolaj Duus Jakobsen er heller ikke den eneste af vennerne, der er kommet i politiets søgelys. Således er en anden af mændene i øjeblikket sigtet for bedrageri.