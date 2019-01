Den norske afdeling af selskabet bag Toys"R"Us og BR Leker har ikke kunnet finde en køber og lukker derfor.

Legetøjsgiganten Top-Toy, der har stået som ejer af Toys"R"Us og Fætter BR i Danmark, er nu også gået konkurs i Norge.

Det skriver det norske finansmedie E24.

Det lykkedes ikke Top-Toy Norge at sælge sine 53 butikker, og derfor lukker legetøjsbutikkerne i weekenden i Norge, hvor Fætter BR er kendt under navnet BR Leker.

- Det er desværre ikke lykkedes os at sælge den norske del af forretningen, og vi må derfor i dag erklære, at vi indgiver en konkursbegæring, oplyser kurator John Sommer Schmidt i en pressemeddelelse ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Top-Toy i Danmark gik konkurs 28. december.

17. januar meldte Salling Group, der ejer dagligvarebutikkerne Netto, Føtex og Bilka, at de ville opkøbe den del af Top-Toys brands og varelager, der har tilhørt Fætter BR.

Alt legetøjet fra Fætter BR-butikkerne i Danmark skal nu ud i lagerne hos Føtex og Bilka, oplyser Salling Group.

Baggrunden for problemerne i Top-Toy er ifølge selskabet selv øget digitalisering, flere konkurrenter og ændrede legevaner hos børn.

Top-Toy driver 226 BR-butikker og 72 Toys"R"Us-varehuse i Norden.

Fungerende pressetalsmand Lars Bo Kirk oplyste tidligere til Ritzau, at flere end 3000 medarbejdere i de to legetøjskæder blev sagt op i forbindelse med konkursen i Danmark.

Salling Group har meddelt, at nogle af de fyrede kunne få mulighed for at få job hos dem.

/ritzau/