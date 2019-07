Stifter og administrerende direktør for det norske flyselskab Norwegian Bjørn Kjos trækker sig fra posten.

Det skriver selskabet torsdag morgen ifølge NRK.

Han har i 17 år været koncernchef for det populære flyselskab.

Han vil ifølge en pressemeddelelse dog fortsat have en central rolle i selskabet som rådgiver for ledelsen.

Han vil blive efterfulgt af finansdirektøren Geir Karlsen, som vil være fungerende koncernchef, mens formanden Niels Smedegaard vil få en mere aktiv rolle i ledelsen af Norwegian, skriver VG.

Processen med at finde en ny til overtage posten er i gang.

»Jeg er svært glad for, at Bjørn fortsat vil have en central rolle i Norwegian som rådgiver for ledelsen og mig selv,« udtaler Niels Smedegaard.

»Også i fremtiden vil vi få glæde af Bjørns omfattende netværk og dybtgående kendskab og erfaring fra international luftfart, når selskabet nu har ændret strategi og er gået ind i en ny fase fra vækst til lønsomhed,« fortsætter han.