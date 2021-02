Fødevarestyrelsen har sendt opgave i udbud om at opgrave og sende døde mink til forbrænding.

Millioner af døde mink blev fyldt i lange massegrave på militære områder i Karup og Holstebro i november 2020, og nu skal de snart op.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen har sendt en opgave i udbud om at opgrave de mange ton døde mink, der er nedgravet ved Karup og Holstebro, og sende dem til forbrænding. De vurderes at veje 13.300 ton.

Den virksomhed, der vinder udbuddet, skal samtidig genetablere områderne efterfølgende, fremgår det.

Frem til 23. marts om morgenen kan firmaer byde på opgaven. Planen er, at arbejdet skal gå i gang i slutningen af maj og tage omkring halvanden måned.

At arbejdet skal vente til slutningen af maj skyldes, at det er der, de vurderes at være fri for eventuel coronasmitte.

Regeringen besluttede i efteråret 2020, at de mellem 15 og 17 millioner mink på danske besætninger skulle aflives. Det gjaldt, uanset om de var smittet med coronavirus eller ej.

Grunden til det var, at der var sluppet coronasmitte ind på en række besætninger, og virus var muteret. Frygten var, at mutationen ville kunne føre til, at fremtidige vacciner mod coronavirus ikke ville virke lige så effektivt, hvis man var smittet med minkmutationen.

For at undgå at mutationen spredte sig i samfundet, blev det derfor afgjort, at alle mink skulle aflives. De sidste mink på danske farme var aflivet 4. februar i år, har Fødevarestyrelsen tidligere oplyst.

Langt størstedelen af minkene blev dog aflivet i efteråret, og det gjorde det svært for forbrændingsanlæggene at følge med.

Derfor blev der lavet massegrave på militære områder i Karup og Holstebro, hvor cirka fire millioner af de aflivede mink blev lagt i.

Der gik ikke længe, fra minkene var blevet lagt i jorden med en meter muld over sig, til at de naturligt udviklede gasser under forrådnelsen fik de døde dyr til at svulme op og presse sig gennem jorden op til overfladen.

Kort inden jul blev der indgået en politisk aftale om at få minkene gravet op og brændt som erhvervsaffald.

Miljømyndigheder har vurderet, at de døde dyr ikke udgør en akut forureningsrisiko i forhold til eventuel forurening af søer, vandløb og drikkevand.

