Det går godt for den erfarne iværksætter og forretningsmand Tommy Ahlers.

Faktisk så godt, at han nu kan fejre, at han har haft det største overskud nogensinde i hans personlige holdingselskab Thenewblack.

Det skriver Finans.

Af regnskabet for 2020/21 fremgår det nemlig, at virksomheden har fået et plus på hele 46,7 millioner kroner.

Et resultat, der hovedsageligt bunder i, at iværksætteren tilbage i januar solgte it-succesen Peakon.

Softwarevarevirksomheden blev opkøbt af det amerikanske selskab Workday til et svimlende beløb, og salget medvirkede derfor til, at den tidligere minister kunne tilføje hele 44 millioner kroner til holdingselskabet Thenewblack.

»Mest af alt er det jo en hyldest til Peakon og det fantastiske arbejde, folkene bag har lavet. Jeg er selvfølgelig også stolt, fordi det er den største ting, jeg har været med til som investor,« fortæller Tommy Ahlers til Finans.

Tommy Ahlers er tidligere folketingsmedlem for Venstre, men tilbage i sommeren 2021 valgte han at forlade Folketinget.

Det gjorde han, da han mente, politik handlede for meget om »spillet«, og derfor besluttede han, at han hellere ville fokusere på iværksætteri.

Tommy Ahlers stiftede Thenewblack tilbage i 2010, og holdingselskabet er udelukkende ejet af ham.