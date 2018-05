Beskæftigelsen sætter nye rekorder, og opsvinget ser ud til at være holdbart i hvert fald et par år frem.

København. Mandag konstaterede regeringen med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), at Danmark er ude af krisen og lavkonjunkturen, og dagen efter er vismændene nået frem til samme resultat.

I den halvårlige rapport, som er udgivet tirsdag, konkluderer De Økonomiske Råds formandskab - som vismændene officielt kaldes - at otte års lavkonjunktur er slut.

Det sker, med henvisning til at beskæftigelsen er steget med 180.000 siden lavpunktet i 2013, og at alle prognoser peger på, at fremgangen fortsætter.

Vismændene tror, at vi både i år og næste år vil se dansk økonomi vokse med to procent, og det vil medvirke til en beskæftigelsesvækst på yderligere 70.000 personer.

Og selv om flere brancher melder om stigende mangel på arbejdskraft, er der ikke umiddelbart udsigt til, at efterspørgslen på flere hænder får økonomien til at bryde sammen.

Tilbagetrækningsreformer af både efterløns- og pensionssystemet betyder nemlig, at flere vil blive længere på arbejdsmarkedet.

Samtidig vurderer vismændene, at det fortsat vil være muligt og nødvendigt at hive arbejdskraft ind udefra.

Men opsvinget skal holdes i stram snor, hvis vi skal undgå en nedtur svarende til den, der ramte i forbindelse med finanskrisen.

Derfor er det vigtigt, at regeringen holder igen og ikke hælder mere kul under kedlerne, mener overvismand Michael Svarer.

- Det er vigtigt, at den økonomiske politik ikke bidrager til at øge efterspørgslen yderligere.

- Skattelettelser eller forøgede offentlige udgifter bør i den nuværende situation som minimum være fuldt og konkret finansierede, siger han i en kommentar til rapporten.

Vismændene konkluderer også, at de offentlige finanser er sunde. Faktisk er der på lang sigt udsigt til pæne overskud, fordi små årgange langsomt bliver afløst af større.

Derfor foreslår vismændene, at man allerede nu diskuterer politisk, hvordan man griber de forventede overskud an i fremtiden.

/ritzau/